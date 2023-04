Cyril Evrard, seul Belge à pouvoir concourir lors de la 1re journée, 97e en IQ FOIL

Cyril Evrard a terminé 33e de sa première régate et occupe la 97e place au classement général de la catégorie IQ FOIL (planche à voile) du 52e Trophée Princesse Sofia, lundi, à Palma de Majorque.

Aucune régate ne s'est disputée dans les autres catégories en raison de l'absence de vent.

Huit autres athlètes ou équipages belges participent à cette épreuve: Emma Plasschaert et Eline Verstraelen en ILCA 6, William De Smet en ILCA 7, le duo Yannick Lefèbvre/Jan Heuninck en 49er, le duo Isaura Maenhaut/Anouk Geurts en 49er FX, Daan Baute et Minh Claeyts en Formula Kite messieurs et le duo Lucas Claeyssens/Mira Vanroose en Nacra 17.