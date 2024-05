Début des élections sociales dans les entreprises ce lundi: les syndicats sont-ils toujours puissants dans les entreprises ?

À partir de ce lundi 13 mai et jusqu'au 26 mai, se tiennent les élections sociales. Des millions de travailleurs sont appelés à élire leurs représentants au conseil d’entreprise (CE) et au comité pour la prévention et la protection au travail (CPPT). Un événement majeur pour la démocratie sociale, mais est-ce que la voix des syndicats, compte-t-elle encore ?

Le mois de mai s'annonce crucial pour les syndicats. À partir de ce lundi et jusqu'au 26 mai, se tiennent les élections sociales. Des millions de travailleurs sont amenés à élire leurs représentants au conseil d'entreprise et au comité pour la prévention et la protection au travail. Mais est-ce encore bien utile ? Selon une étude de Randstad, les syndicats maintiennent encore une solide position dans les entreprises. "Une petite majorité (55 %) de travailleurs se sentent même fortement concernés par le syndicat de leur entreprise", indique l'agence d'emploi.

Une grande confiance

De manière générale, les travailleurs font confiance à leur syndicat. En effet, 72 % d'entre eux font confiance en eux et estime qu'il existe un respect mutuel entre syndicat et direction. Ce sont les ouvriers, comme chaque année, qui sont les plus positifs à l'égard des syndicats. "Depuis 2004, nous constatons que les syndicats sont largement plébiscités au sein des entreprises et, contrairement à une perception largement répandue, rien n’annonce un affaiblissement de cette tendance. Ce constat reste d’application en 2024", rapporte Sébastien Cosentino, porte-parole de Randstad. Il poursuit : "La position des syndicats dans les entreprises reste plus solide que jamais. Ils savent ce qui se passe au sein du personnel, posent des exigences réalistes et bénéficient de la confiance des travailleurs".