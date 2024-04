Denis Bosquet, avocat pénaliste: les images de vidéosurveillance sont utilisables "à conditions que la caméra ne filme pas l’espace public"

Faciles à installer et vendues à des prix de plus en plus démocratiques, les caméras de surveillance séduisent de plus en plus les particuliers. Mais la question de l'admissibilité des images de caméras de surveillance privées en tant que preuves en justice lors de cambriolages reste au cœur des préoccupations. Quelles sont les conditions requises pour que de telles vidéos soient utilisées légalement ?