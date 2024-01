L’autoroute E42 endommagée à Daussoulx par le brasier des agriculteurs: quand ce tronçon pourra-t-il être rouvert?

Les services de la Sofico doivent ensuite inspecter l'état de la voirie et vérifier l'état technique du revêtement, avant d'effectuer d'éventuels travaux et de rouvrir l'autoroute. "Il est pour le moment impossible de poser un diagnostic et de déterminer un délai précis", explique Héloïse Winandy. "Nos équipes mettent tout en oeuvre pour rouvrir l'autoroute le plus rapidement possible, et en toute sécurité." Deux zones ont été identifiées comme potentiellement touchées par des dégradations: le pont de l'échangeur de Daussoulx qui surplombe l'E411/A14 et la portion à hauteur de Fernelmont.