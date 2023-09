Des airs de Noël en septembre? Des professionnels préparent déjà les fêtes de fin d'année: voici pourquoi

Et alors que l'été joue les prolongations, les préparatifs de Noël sont étonnement bien lancés... A Mons, où l'on prépare déjà le marché de Noël, dans certains magasins de déco ou pour les artisans créateurs, les clients sont déjà là et impatients. J-92 avant Noël.

Pour les Marchés de Noël Sur la Grand Place de Mons, c'est déjà l'heure des préparatifs. Des équipes sont d'ores et déjà mobilisées pour mettre en place le Marché de Noël, l'événement phare du mois de décembre. "Les commandes sont déjà en cours et déjà bien avancées au niveau des marchés publics", indique Hilèle Henini, responsable de la gestion du centre-ville de Mons. "Certaines sont déjà réalisées, comme les sapins qui viennent de Spa et que nous allons installer en ville." Deux grands arbres de 20 mètres trôneront bientôt dans le centre montois.

Dans les hangars de la ville, les chalets du Marché de Noël sont eux aussi en train d'être préparés, notamment les structures qui sont vérifiées. Un petit air de Noël fin septembre. "Ça fait bizarre, on a du soleil et on est déjà en train de préparer Noël, mais ce sont les aléas du métier", s'amuse Hilèle Henini. "On doit s'y prendre à l'avance." L'ouverture du Marché de Noël de Mons est prévue le 2 décembre. Dans les boutiques

Dans le cœur de Bruxelles également, les articles spécialisés ont déjà rejoint certains rayons. "J'adore Noël", avoue cette cliente. "Je viens souvent dans ce magasin parce que je sais qu'ils mettent à l'avance."



Ici, des centaines de références, pour la plupart des produits haut-de-gamme qui répondent aux attentes de clients de plus en plus pressés. "Nous sommes fin septembre, les gens demandent", constate Suzanne De Wolf, la gérante. "On commence et chaque semaine je rajoute, c'est la tradition de fin septembre on pose le premier sapin." Pour artisans et créateurs Du côté des artisans, également, on s'active. Certains créateurs travaillent sur des boules de Noël personnalisables. "C'est de l'assemblage donc ça prend quand même un petit peu de temps et ça prend parfois un mois pour envoyer les commandes, surtout en France, donc il faut s'y prendre à l'avance", éclaire Aurélie, créatrice décoratrice. Ses produits sont exportés partout dans le monde. "Il y a des commandes de temps en temps, toute l'année, mais c'est vraiment en septembre que ça démarre", précise Aurore, également décoratrice.

Selon une étude de Hello Safe, la décoration représenterait près de 13% des dépenses liées à Noël. Un budget étalé, pour certains, sur trois mois.