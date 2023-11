Des invendus de supermarchés commercialisés jusqu'à trois fois moins chers: comment est-ce possible?

Juliet vit en coloaction et fait attention. Elle ne veut rien gaspiller. Quand elle fait les courses, c’est en petite quantité. Et quand elle n’a plus grand chose dans son frigo, Juliet a un bon plan pour faire des économies: elle achète des invendus sur internet. Plusieurs plateformes existent pour ce type d'achat, mais le plus connu, c'est Too Good to go. "Je pense qu'on peut diviser le prix initial par trois. Les portions que j'achète, en général, coûtent environ 15€ et j'en ai pour 5€", montre la jeune femme sur son smartphone. "C'est hyper chouette d'avoir les restes d'un traiteur italien, comme une grosse part de lasagnes fraîches du jour pour trois fois moins cher", poursuit Juliet. "Ce sont des choses que l'on ne se permettrait pas trop d'acheter sans ça."

Sur la plateforme dédiée, on trouve de tout: des plats, oui, mais aussi des produits du quotidien à prix cassés, dont les industriels se débarrassent. "Mon optique c'est vraiment de sauver des produits qui sont encore bons pendant la journée mais qui ne sont plus OK demain, sans qu'ils ne soient jetés."