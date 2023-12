Des milliers de travailleurs et syndicats se rassemblent à Bruxelles ce mardi: des perturbations sont attendues

Le pacte de stabilité et de croissance est sur la table du conseil européen. Une politique d'austérité, selon les syndicats qui souhaitent des investissements, et pas des réductions de coûts, très à risque pour l'emploi.

Bruxelles va une fois encore être le théâtre de la colère sociale. Ce mardi, on attend des milliers de travailleurs et de syndicats dans la capitale. Ils se retrouvent dès 11h place Poelaert, devant le palais de justice. Les syndicats européens s'opposent aux mesures économiques envisagées par les ministres européens des finances.

Il y aura des perturbations à Bruxelles ce mardi matin, à commencer par les transports en commun. Et c'est le réseau STIB qui est le plus impacté car seules quelques lignes circulent.

Les métros 1 et 5 roulent, a confirmé mardi matin la Société des transports intercommunaux de Bruxelles. Il en va de même pour les trams 3, 4, 7, 8 (accompagnée de son Tbus au niveau du chantier à Buyl), 9, 51 et 92. Au niveau des bus, les lignes 12, 36, 45, 46 (uniquement Moortebeek vers Anneessens), 50, 53, 56, 59, 65, 71, 73, 87 (prolongé jusqu'à Étangs Noirs), 88 et 95 sont effectives. Les fréquences sont néanmoins réduites par rapport à un jour normal.

Les voyageurs seront informés toute la journée sur les perturbations du réseau Stib en temps réel via le site internet et l'application de la société, ainsi que via sa page Facebook et son compte X (anciennement Twitter).

SNCB, TEC et sur les routes

Il n'y aura, en revanche, pas de perturbations à la SNCB et au TEC.

Sur les routes, ça va se compliquer dans le centre de Bruxelles à l'approche du rassemblement.

Enfin, pour ceux qui habitent la région bruxelloise, leurs poubelles ne seront peut-être pas ramassées. Ce sera le cas dans certaines communes, prévient Bruxelles Propreté. Elles seront collectées mercredi.