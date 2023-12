Le trajet Bruxelles-Berlin en train de nuit est... SIX fois plus cher qu'en avion: le ministre de la Mobilité réagit

Une nouvelle dont se réjouit l'écologiste. "C'est une belle histoire, il y avait déjà une ligne vers Vienne, et nous avons des projets vers le sud de l'Europe. La Belgique est le premier pays en Europe qui subventionne le train de nuit. C'est une belle alternative pour traverser l'Europe", explique-t-il.

Ce matin, Georges Gilkinet, ministre de la Mobilité Ecolo, était l'invité de Bel RTL Matin. Face à notre journaliste Martin Buxant, le Vice-premier ministre est revenu sur la mise en service de la ligne de nuit entre Bruxelles et Berlin, une première depuis une décennie. Le premier trajet arrivait en gare ce matin.

Seulement combien cela coûte ? Selon notre journaliste, qui a été vérifier, le premier prix, sur la plus économique des couchettes, est de 180 euros par personne. De plus, en allant vérifier sur le site d'une compagnie aérienne low-cost, Martin Buxant s'est rendu compte qu'un vol aller-retour entre les deux capitales coûte beaucoup moins cher... seulement 30 euros, six fois moins cher que le train !

Est-ce que le train de nuit est donc une solution pour les riches ? "Le train de nuit est une solution qui doit évoluer", estime le ministre. "Plus la demande augmentera, plus le prix baissera. Je me bats que pour ces travailleurs de compagnies low-cost soient mieux payés. Il faut changer cela".