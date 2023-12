Connaissez-vous les amis du Père Noël, les "lutins farceurs" ? À la mode, ils font un véritable carton auprès des enfants

Concrètement, les lutins farceurs du Père Noël arrivent dans les familles le 1er décembre et repartent le 24. Un véritable phénomène : plus de 2000 clients de ce magasin en ont adopté un cette année. "On en entend de plus en plus parler, le bouche à oreille fait bien son travail également", commente Delphine Naizy, propriétaire d'un magasin de vente. "Les gens sur Internet partagent des photos des blagues des lutins farceurs, et donc d'autres personnes veulent reproduire chez eux".

Même succès dans cet autre magasin. Les 60 lutins farceurs envoyés par le Père Noël ont directement intégré une famille. "Les lutins ont pris une place importante dans l'attente du Père Noël. C'est une manière ludique d'occuper les enfants", explique la propriétaire, Joanne Michel.

Virginie, une mère de famille, a accueilli une lutine qui s’appelle "coquine". Avec elle, les enfants doivent bien se comporter. "Tous les matins, elle fait une petite bêtise, sauf si la petite n'est pas très sage la veille, elle fait une grève des bêtises..."