Des passagers coincés dans un train en panne durant 4h près de Mons: "24 élèves de la classe de 1ère secondaire de mon fils s'y trouvent"

Plusieurs témoignages nous sont parvenus via le bouton orange Alertez-nous signalant des voyageurs coincés dans un train en panne durant plusieurs heures. Parmi ces passagers, figurent de jeunes adolescents."La classe de 1ère secondaire de mon fils (24 élèves) est coincée depuis15h35 (4 heures!) dans le train L4665 entre Frameries et Mons à cause d’une panne de locomotive, sans électricité et peu d’infos", nous écrit Sara qui n'a aucune nouvelle de son fils ou d'autres jeunes étant donné que "leurs batteries de GSM sont à plat". La direction de l'école aurait néanmoins prévenu les parents.

En ce qui concerne Maurice, il s'agit de son épouse. "Elle est coincée dans ce train depuis 15h35, ils attendent un bus de remplacement", nous a-t--il écrit via le bouton orange.