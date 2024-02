Des pesticides, interdits en Europe, sont consommés chez nous, via des aliments importés: "Une aberration", bientôt corrigée

Partager:

La colère des agriculteurs a mis en avant un paradoxe.Certains pesticides sont interdits chez nous. Mais, ils sont produits en Belgique pour être vendus à l'étranger dans des pays qui exportent ensuite leurs récoltes chez nous. Nous consommons donc les pesticides que nos agriculteurs ne peuvent pas utiliser. Une aberration que promet de corriger le gouvernement. Des pesticides aux noms imprononçables : carbendazime, acétochlore, thiaméthoxame, sont au cœur d’une campagne de communication de l’organisation Humundi. Elle s’est battue pour que ces produits dangereux qui sont interdits chez nous, ne puissent plus être vendus en dehors de l’Union européenne. Jonas Joccard est l’un de ceux qui a voulu dénoncer cette situation absurde. "Ces produits sont produits dans plusieurs pays européens et la Belgique est dans le top 3 des plus gros exportateurs, avec la France et l’Allemagne", précise le responsable de la communication de Humundi.

On va abîmer l’environnement ailleurs, mais ça vient se retourner contre nous Il y a environ 200 produits phytosanitaires interdits dans L’Union. Une quinzaine sont conçus en Belgique. Des produits dangereux pour la santé et l’environnement vendus à des paysans, africains, asiatiques ou sud-américains qui les utilisent pour faire pousser des aliments, mais qui nous reviennent parfois sous forme d’importations. "On crée une espèce d’aberration, à la fois écologique et pour la santé. On va abîmer l’environnement ailleurs, mais ça vient se retourner contre nous. Et c’est pour ça que les agriculteurs le contestent parce qu’on réimporte ces produits mauvais pour la santé, à travers les fruits, les légumes, les céréales qu’on met ensuite sur le marché chez nous", éclaire Nicolas van Nuffel, le responsable recherche et programmes CNCD-11.11.11.



Au mois de juin dernier, la Belgique, sous l’impulsion de la ministre fédérale du Climat, a décidé d’interdire cette pratique.