DIRECT - Le pape poursuit ses rencontres à Bruxelles

Ce samedi, le pape François aura à nouveau un programme chargé. Après avoir rencontré de façon informelle et discrète des personnes sans-abri et sans-papiers à Bruxelles, il rencontrera les évêques, les prêtres, les diacres, les personnes consacrées, les séminaristes et les acteurs pastoraux dans la Basilique du Sacré-Cœur de Koekelberg. Le pape procédera à un bain de foule entre 9h45 et 10h devant la Basilique. Celles et ceux qui souhaitent y participer doivent obligatoirement s'inscrire. En fin d'après-midi, le pape se rendra à Louvain-la-Neuve. Suivez son parcours en direct sur notre site.