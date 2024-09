Quels sont les secteurs dans lesquels les femmes sont le plus représentées?

Ce vendredi, RTL info s’intéresse aux tâches ménagères et à la répartition de ces tâches entre les hommes et les femmes. Et les chiffres sont sans appel : les femmes consacrent en moyenne près de deux fois plus de temps aux tâches domestiques que les hommes. Mais dans le milieu du travail, quels sont les métiers avec le plus de femmes ?