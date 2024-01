DIRECT - Les agriculteurs wallons sont en colère, ils ont commencé un blocage à Battice avec leurs tracteurs

11h45

"On vend notre viande 4€ du kilo, on le retrouve à 16€ en magasin"

"On suit les Allemands et les Français. L'Europe dicte n'importe quoi", indique Simon Thunus un producteur de viande. "On nous oblige à suivre des recommandations. On ne peut pas suivre les prix bas des produits qui viennent de loin. On demande de gagner un peu plus sur nos produits. Pas aux consommateurs mais aux grandes surfaces de prendre moins de marge. Si on vend notre viande 4€ du kilo, on le retrouve à 16€ en magasin. On nous impose le prix d'achat et de prix de vente."