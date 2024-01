Disparition d'un adolescent de 14 ans à Neufchâteau: soulagement, Guillhem Cahuzac a été retrouvé en bonne santé

Guilhem mesure 1m70 et est de corpulence très mince. Il a de courts cheveux bruns, les yeux bleus et une fine moustache. Au moment de sa disparition, il portait un pantalon en jeans bleu, un sweat kaki à capuche, un manteau bleu marine et des chaussures brunes. La police demande à Guilhem de prendre contact avec ses proches afin de les rassurer. Toute personne ayant vu l'adolescent ou connaissant l'endroit où il se trouve est invitée à prendre contact avec les enquêteurs via le numéro de téléphone gratuit 0800/30.300, via Child Focus au numéro 116 000, ou via l'adresse mail avisderecherche@police.belgium.eu.

Finalement, après plusieurs heures de recherche, Guilhelm Cahuzac a été retrouvé en bonne santé, confirme la police.