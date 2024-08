Manon De Roey aborde ses deuxièmes Jeux avec confiance: "je fais une bonne saison"

Manon De Roey est arrivée à Paris pour disputer les Jeux Olympiques une 2e fois. Après l'expérience de Tokyo, l'Anversoise aborde "avec confiance et enthousiasme" les épreuves sur le parcours de l'Albatros du Golf National à Guyancourt à partir de mercredi et pour quatre jours (4 parcours de 18 trous sans cut pour 60 golfeuses, comme chez les messieurs).

Manon De Roey arrive en bonne forme après une victoire sur le circuit européen (LET) au Cap en Afrique du Sud et a déjà figuré cinq fois dans le top 10 cette saison.

"L'année est bonne c'est vrai, j'avais bien commencé avec cette victoire. Je voulais vraiment me qualifier pour le British Open, donc je devais gagner et gravir les échelons. J'attendais cette semaine avec impatience. J'ai beaucoup de confiance en mon jeu et je m'entraîne bien. On ne me voit pas jouer souvent, mais je m'entraîne toute la semaine aussi. C'est sûr que j'aimerais terminer dans le top 8. J'espère faire 4 bons parcours, même les meilleurs de ma carrière si c'est possible", a indiqué la numéro 1 belge depuis quatre ans.