Nina Derwael, 4e, partagée entre fierté et déception: "Quand tu es si proche du but…"

La Limbourgeoise de 24 ans est également revenue sur sa difficile qualification pour ces Jeux. "Je ne peux qu'être fière du chemin parcouru. Je peux donc me contenter de cette quatrième place. Je sais que j'ai tout donné et que je n'ai rien à regretter".

"Il y a quelques mois, j'aurais immédiatement signé pour une quatrième place en finale. Mais quand tu es si proche du but, c'est vraiment con (sic). J'ai fait ce que j'ai pu, j'ai appliqué mon entraînement. Aujourd'hui, trois étaient meilleures que moi: deux étaient bien meilleures et une légèrement meilleure. Je ne méritais que cette quatrième place, mais j'en suis fière" a-t-elle réagi dimanche après la finale à la Bercy Arena.

Derwael a obtenu une note de 14,766, à 34/1000e de l'Américaine Sunisa Lee, qui a décroché le bronze. Kaylia Nemour décroché un premier titre olympique avec une note de 15,700. La Chinoise Qiu Qiyuan (15,500), a pris l'argent.

La gymnaste est déjà tournée vers les Jeux de Los Angeles et espère pouvoir combler l'écart avec Nemour et Qiu d'ici là. "C'est l'objectif. Quand on voit ce que j'ai réussi à faire en trois mois, depuis les Championnats d'Europe, on se dit qu'il y a des possibilités". La Trudonnaire devrait d'ailleurs se remettre rapidement au travail. "J'ai fait suffisamment de pauses forcées ces dernières années. Il n'y a rien de prévu pour l'instant, mais je ne tarderai pas à reprendre le chemin de la salle de sport".