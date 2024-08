Claire Michel malade, les Belgian Hammers forfaits pour le relais mixte du triathlon

"La décision, comme cette communication, a été prise en concertation avec les athlètes et l'entourage", a indiqué le COIB.

"Le COIB et Belgian Triathlon espèrent que les leçons seront tirées pour les prochaines compétitions de triathlon. Nous pensons ici à la garantie des jours d'entraînement, des jours de compétition et du format des compétitions qui doit être clarifié à l'avance et faire en sorte qu'il n'y ait pas d'incertitude pour les athlètes, l'entourage et les supporters."

Les Belgian Hammers, composés de Claire Michel, Jolien Vermeylen, Marten Van Riel et Jelle Geens, devaient être alignés lundi. L'entraînement prévu dimanche dans la Seine pour cette épreuve a été annulé en raison des orages survenus en amont du fleuve et sur Paris "dans la nuit du 31 juillet au 1er août", ont communiqué les organisateurs et la fédération internationale de triathlon.