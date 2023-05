Du changement sur nos routes: un nouveau gyrophare VERT apparait, que signifie-t-il ?

Une étude concernant l'utilisation de feux de courtoisie par les pompiers volontaires a été lancée début avril, a annoncé l'institut Vias pour la sécurité routière mercredi. Ces pompiers utiliseront un gyrophare vert lors de leurs trajets vers la caserne à bord de leur voiture personnelle pour une intervention urgente, ce qui leur permettra d'être identifiables par les autres usagers de la route, qui devront leur céder le passage lorsque cela sera possible.

Une fois contactés pour une intervention, les pompiers volontaires, de garde à domicile, doivent rejoindre la caserne le plus rapidement possible. Lors de ces déplacements, ils conduisent leur propre véhicule et son soumis au code de la route. Un gyrophare leur permettrait dès lors de faire savoir qu'ils sont en chemin pour une urgence. La courtoisie des autres usagers à leur égard devrait alors théoriquement leur permettre d'arriver plus vite à destination.