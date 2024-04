Une célèbre boutique en ligne ouvre son premier magasin en Wallonie à Hognoul

L'année dernière, 10,5 % de boutiques en ligne supplémentaires ont été créées dans notre pays, selon le rapport de Becom, la fédération belge de l'e-commerce. Le nombre de boutiques en ligne belges s'élevait ainsi à 63.202 à la fin de l'année 2023 et ont réalisé un chiffre d'affaires total de 13,3 milliards d'euros.

Arne Van Verdegem, manager chez Coolblue Belgique déclare: "Bien souvent, nos clients ont déjà une idée du produit qu'ils veulent, mais ils aimeraient d'abord l’essayer. Quand on cherche une nouvelle télévision, on souhaite souvent la voir de nos propres yeux. À partir de cet automne, ce sera également possible dans notre magasin du Shopping Hognoul".

Les commandes placées en ligne pourront aussi être récupérées directement au magasin, précise le communiqué de presse de la marque. Coolblue prévoit au total d'ouvrir 8 nouveaux magasins cette année en Belgique, aux Pays-Bas et en Allemagne.