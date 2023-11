Écoles fermées en dernière minute: est-ce un cas de force majeure pour justifier une absence au travail?

L'information est tombée ce dimanche, tard dans la soirée: les portes d'une trentaine d'écoles en région bruxelloise et dans le Brabant wallon restent fermées ce lundi. En cause, une série d'alertes à la bombe.

"Ce qu'on cherche à travers ce type d'alerte à la bombe, c'est de désorganiser. Comme les parents, on déplore la situation, comme eux, on est victime de ces alertes à la bombe. On mesure bien à quel point c'est compliqué pour toutes et tous de s'organiser en pareil cas", avance Cécile Marquette, directrice générale adjointe en charge de la communication à Wallonie-Bruxelles Enseignement.

Plus de 10.000 écoliers sont concernés, la situation a été compliquée pour de nombreux parents ce matin. Arnaud Vangansbeek, avocat en droit du travail, explique que "la loi prévoit exactement ce type de situation": "Ce sont des congés pour des raisons dites impérieuses. Concrètement, le travailleur a le droit de s'absenter du travail pour gérer cette situation." Précision: "C'est un congé sans solde. Le travailleur n'est en principe pas, sauf convention contraire, rémunéré pour cela."