"On va vers une situation de blocage dantesque": une commune bruxelloise demande la suspension des travaux au carrefour Léonard

En sortie comme en entrée de Bruxelles, les navetteurs seront donc obligés de faire un détour par la chaussée de la Hulpe et le boulevard du Souverain

À partir du 16 avril et jusque fin octobre, le tourne-à-droite vers Waterloo depuis Auderghem sera fermé "suite à la découverte de problèmes de stabilité dans les tunnels".

"On va vers une situation de blocage dantesque et une nuisance insupportable pour les quartiers riverains", s’offusquent-ils.

Selon Sophie de Vos, la bourgmestre d'Auderghemn et Matthieu Pillois, l'échevin de la mobilité, "ceci rajoute une couche à la phase de travaux déjà en cours (passage à une bande pour tourner à droite vers la E411 depuis Zaventem) et qui fait suffoquer Auderghem sous les embouteillages".

Le Siamu et les pompiers incapables d'agir en cas de nécessité

Selon eux, l'absence de concertation de la part des autorités flamandes est incompréhensible : "Ce n’est pas comme si elles découvraient que le carrefour Léonard est un nœud autoroutier majeur".

Face à l’ampleur des embouteillages et à la difficulté des accès, le Siamu et les pompiers auraient déjà averti qu’ils ne sont plus en capacité d’intervenir en cas d’accident, explique la ville d'Auderghem dans un communiqué.

Elle dit être "contrainte d’agir dans l’urgence sans qu’une information claire, complète et préalable sur les travaux et leurs impacts n’ait été transmise".