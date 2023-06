Emeline Detilleux 16e en mountainbike cross-country, Githa Michiels abandonne

Emeline Detilleux a terminé à la 16e place de la compétition féminine de mountainbike cross-country, dimanche aux Jeux Européens dont la troisième édition se déroule en Pologne. Githa Michiels a quant à elle abandonné la course, qui avait valeur de championnat d'Europe. "J'ai couru une bonne course", a jugé Dutilleux après la course à Krynica.

La coureuse de 23 ans est bien partie et a tourné autour de 18e place pendant la course avant de remonter de quelques rangs dans le final. Elle a terminé à environ 4:13 de la nouvelle championne d'Europe, la Néerlandaise Puck Pieterse. L'Autrichienne Mona Mitterwallner a pris la médaille d'argent, devant la Suissesse Sina Frei. La quadruple championne du monde française, Pauline Ferrand-Prévot, n'a fini que 19e.

"J'ai pris un bon départ et j'ai pu maintenir un rythme constant. Je ne me suis jamais mise dans le rouge, et j'en avais encore un peu dans les jambes dans le dernier tour. Je termine tout juste en dehors du top-15. J'en suis très satisfaite." L'objectif, le top-20, est atteint. "Je me sentais très bien aujourd'hui. J'ai dû courir intelligemment car le parcours a été modifié. Il était plus technique et lourd à cause de la pluie, ce qui me convient."