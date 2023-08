En colère, les gardes forestiers bruxellois veulent récupérer leur arme de service: "Le public ne nous reconnaît plus"

Coup de colère des gardes forestiers à Bruxelles. Faute de base réglementaire, ils ne peuvent plus porter d'arme et ça ne leur plaît pas du tout. Sans elle, ils se sentent "vulnérables" sur le terrain et estiment ne plus pouvoir assurer correctement leur travail.

Etienne et Willy sont gardes forestiers. Leurs missions: gérer la faune et la flore de la forêt de Soignes et constater les infractions commises en forêt. Pour des raisons légales, ils ne peuvent plus porter leur arme de service depuis 2010, ce qui les empêcherait d'assurer pleinement leur fonction.