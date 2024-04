Entre vélos et autos, c’est toujours la guerre : la cohabitation "pose problème" pour 7 cyclistes sur 10

À l'occasion du retour des beaux jours, l'AWSR active une nouvelle campagne pour favoriser une cohabitation harmonieuse entre cyclistes et usagers motorisés.

Plus de la moitié des cyclistes ne se sentent pas en sécurité dans la circulation en Wallonie, selon un récent sondage de l'Agence wallonne de la sécurité routière (AWSR). À l'origine de ce sentiment, on retrouve notamment les problèmes de cohabitation et l'agressivité dont peuvent parfois faire preuve certains usagers motorisés à leur égard.

Les problèmes de cohabitation et les relations parfois tendues entre les cyclistes et les automobilistes peuvent en effet augmenter les risques d'accidents. Alors que les cyclistes sont assez satisfaits du partage de la route avec les autres cyclistes et avec les piétons, le sondage de l'agence wallonne révèle qu'ils sont particulièrement critiques vis-à-vis de la cohabitation avec les véhicules motorisés (à 4 roues). Ainsi, 7 cyclistes sur 10 estiment que la cohabitation avec les automobilistes pose problème, explique l'ASWR.

Pendant le mois d'avril, de nombreuses règles et comportements essentiels pour favoriser la sécurité des cyclistes seront ainsi diffusés sur une centaine de bus TEC et via les réseaux sociaux, dit encore l'ASWR.