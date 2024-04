Environ 200 personnes ont manifesté pour le droit au logement à Namur

"A Namur, aborder la question du logement décent à un prix abordable est cruciale", ont expliqué les organisateurs. "La gentrification prend de plus en plus de place. De nouveaux quartiers à prix inabordables sont construits, tandis que d'autres sont laissés à l'abandon, puis redynamisés et leurs habitants mis à la porte."

Comme à Liège, la manifestation était organisée par des associations locales et wallonnes. Outre le Réseau wallon de Lutte contre la Pauvreté (RWLP) et le Rassemblement wallon pour le Droit à l'Habitat (RWDH), l'action namuroise était soutenue par le collectif La Casserole, la Maison de quartier Saint-Nicolas (asbl Cinex) ou encore la Maison médicale du quartier des Arsouilles.

"Les logements insalubres ou vides sont nombreux aussi, alors que de plus en plus de personnes sont sans-abri ou n'ont d'autres choix que d'accepter des logements qui nuisent à leur santé", ont-ils ajouté.

En outre, les partenaires demandent plus de logements publics et un accès à des logements de qualité à prix abordable pour toutes et tous. Ils réclament aussi le plafonnement du prix des loyers, un accès au logement garanti, l'encadrement de la multi-propriété, la suppression du statut de cohabitant ou encore l'individualisation des droits sociaux. Selon eux, il faudrait également réquisitionner les logements vides et rendre obligatoire la rénovation de ceux qui sont insalubres, sans augmentation de loyer par après.

Au-delà de tous ces éléments concernant l'accès au logement, les manifestants ont aussi plaidé pour un meilleur "vivre ensemble" dans les quartiers et immeubles, notamment au travers de la création de plus d'espaces communautaires.