Étudiant dans une prestigieuse école hôtelière, Florian doit réaliser un exercice stressant: la découpe d'un poulet rôti

L'école hôtelière de Namur est un établissement renommé, l'un des plus réputés du pays, qui accueille chaque année plus de 300 élèves déterminés à décrocher le prestigieux diplôme de l'école pour devenir cuisinier, maître d'hôtel, sommelier ou pâtissier. Un métier très exigeant et en pénurie, une carrière aux horaires difficiles et aux conditions parfois précaires que certaines jeunes choisissent pourtant encore aujourd'hui.

Florian, 16 ans, attiré par les métiers de salle, mais très sensible au stress et à la pression, doit réaliser aujourd’hui un exercice en condition réelle assez stressant : une découpe de poulet.

Garder la tête froide