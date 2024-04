Après l'Ozempic, le Trulicity est lui aussi détourné de son usage sur les réseaux sociaux: "Les diabétiques en subissent les conséquences"

Partager:

Luc nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous pour dénoncer la pénurie du Trulicity, un médicament essentiel qu'il prend depuis 7 ans pour traiter son diabète. Un autre médicament avait connu le même sort l'année dernière: l'Ozempic. Tous deux sont actuellement en pénurie à cause d'une tendance sur les réseaux sociaux: les jeunes y détournent leur usage pour perdre du poids. En conséquence, la pénurie devrait durer au moins jusqu'en juin 2024. Pourtant, ces médicaments sont essentiels pour les personnes souffrant de diabète.

Dans la pharmacie de Luc: de l’aspirine, des antidouleurs... mais il y a surtout un grand absent: "Je n'ai plus de Trulicity malheureusement. On me l'a remplacé par un autre médicament, le Rybelsus", déplore Luc. Depuis 7 ans, le Trulicity fait partie de son traitement contre le diabète de type 2. Un médicament très difficile à trouver Chaque jour, il appelle plusieurs pharmacies de la région. Avec à chaque fois, une même réponse… "On ne sait pas en commander en grosse quantité, à chaque fois qu'on peut le commander on le fait, mais c'est très rare qu'on arrive à l'attraper", lui indique une pharmacienne au téléphone. À lire aussi "Il pourrait devoir débuter la dialyse": certains diabétiques peinent à se procurer des médicaments tels que l'Ozempic, nécessaires à leur traitement

A Tournai, dans une pharmacie, nous finissons enfin par trouver l’une des rares boite tant recherchées. La dernière… "On ne sait jamais quand ça va rentrer donc leur traitement va être coupé et le médecin ne sait pas quoi faire non plus, on ne sait pas toujours changer le traitement", nous explique Isabelle, pharmacienne. La cause de cette pénurie? Une tendance sur les réseaux sociaux Si ce médicament est aujourd’hui difficile à se procurer, c’est entre autres à cause d'une tendance sur les réseaux sociaux. Ces jeunes détournent le Trulicity et utilisent ce médicament pour perdre du poids rapidement, comme avec l'Ozempic, qui est aujourd'hui en pénurie mondiale. À lire aussi Le médicament Ozempic est en pénurie: cela ne devrait pas s'arranger avant plusieurs mois Le trulicity est tendance sur les réseaux sociaux. Détourné de son usage, il est utilisé par les internautes pour perdre du poids © capture d'écran TikTok Chaque semaine, une nouvelle vidéo sur le trulicity arrive sur Tiktok avec à la clé, des kilos en moins… Dans l'une d'elles, une internaute indique même avoir perdu 4.5 kilos en une semaine. Le hashtag #trulicity cumule environ 6.000 vidéos qui en vantent les bienfants, notamment pour la perte de poids. Pour l'Ozempic, ce chiffre grimpe à plus de 85.000 sur Tiktok.