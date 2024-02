Exclu RTL info: les gestionnaires de réseau ne veulent pas indemniser les Wallons dont les panneaux solaires décrochent

Ce texte, validé une première fois la semaine dernière, ne sera effectif qu’après l’adoption de l’arrêté en troisième lecture au printemps prochain. Le processus législatif est donc encore en cours.

Comment le ministre de l'Energie réagit-il aux critiques énoncées par les gestionnaires de réseau?

Du côté du cabinet du ministre de l’Energie et du Climat, Philippe Henry, on souligne que le secteur va être consulté avant la deuxième lecture : "Les discussions commencent". Outre les gestionnaires de réseaux de distribution, le Conseil économique, social et environnemental de Wallonie (le CESE) et l’ASBL BeProsumer (qui défend les propriétaires de panneaux photovoltaïques), vont être consultés.



Sur l’avis des gestionnaires de réseaux, que nous dévoilons en primeur, le cabinet dit comprendre "qu’ils défendent leur business". Il reconnaît que "l’accord, qui a fait l’objet d’un compromis entre les différents partis qui composent le gouvernement, a abouti à une indemnité plus élevée que ce que la CWaPE avait proposé". La Commission wallonne pour l’Energie a effectivement préconisé un montant d’un peu plus de 12 euros par kVA, soit près de quatre fois moins.



En Flandre, cette indemnité est fixée à 10,6 euros par kVA. "Les réalités régionales ne sont pas identiques entre la Flandre et la Wallonie", avance le cabinet du ministre de l’Energie qui insiste sur le fait que "l’indemnisation ne sera pas automatiquement due, le gestionnaire aura quatre mois pour régler le problème. Le but n’est pas de gaspiller l’argent nécessaire aux investissements pour améliorer le réseau".

"Il n’est pas impossible que la décision évolue", ajoute toutefois le porte-parole de Philippe Henry. En comptant les étapes restantes, la décision finale ne devrait pas être mise en œuvre avant la fin du mois de mai.