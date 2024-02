Fin du compteur qui tourne à l'envers: les installateurs de panneaux photovoltaïques sont moins sollicités, "cette année les gens diminuent"

Avec ce changement, la Wallonie s’aligne sur les deux autres régions du pays et met un terme au système du compteur qui tourne à l’envers pour les propriétaires de panneaux photovoltaïques. Du moins, pour les nouvelles installations. Ceux qui ont installé des panneaux avant le début de l'année n’ont pas de souci à se faire. Ils pourront continuer à bénéficier de ce système très avantageux de compensation jusque fin 2030.

Conséquence pour les installateurs de panneaux: ils craignent une diminution des commandes après une fin d'année 2023 totalement folle. "L'année passée, on en mettait 3.000 par mois, cette année les gens diminuent", confie Logan. Les installateurs estiment pourtant qu'il est toujours très intéressant d'installer des panneaux et si possible d'y ajouter des batteries afin de stocker l'énergie produite pour la consommer durant la nuit. "Il y a un manque d'informations, le citoyen se dit que ce n'est plus intéressant de mettre des panneaux car il n'a plus le système de compensation avec le compteur qui tourne à l'envers. Ce n'est pas moins intéressant, c'est juste différent. Il ne faut pas se mettre dans l'optique 'j'installe des panneaux et je n'ai plus rien à faire'. C'est intéressant mais dans le principe d'auto-consommation", explique Christophe Collin, responsable des ressources humaines au sein de la société CB Energy.

La Wallonie était la dernière région avec ce système de compteur qui tourne à l'envers. "La Flandre, ça fait quelque temps déjà qu'ils ont ce système, ce n'est pas pour autant qu'il y a une baisse de l'activité. Il ne faut pas se dire que puisque ça ne tourne plus à l'envers, ce n'est plus intéressant", essaie de rassurer Christophe Collin.