Face à la vague de froid, les producteurs d'asperges s'inquiètent pour les récoltes

Présent sur place, notre journaliste Christophe Clément fait le point. "Alors, oui, il est tout à fait possible de protéger les productions, mais cela demande du travail et engendre des coûts", explique-t-il.

Vous l'avez sûrement constaté : les températures estivales du week-end dernier ont laissé place à une vague de froid. Cette dernière a même nécessité de réactiver le plan hivernal en Wallonie. Certains cultivateurs redoutent même le retour du gel. C'est par exemple le cas à Landen, chez un producteur d'asperges. Forcément, ils se demandent donc s'il est possible d'anticiper et de protéger les cultures.

À ses côtés, Maxime Flamand, producteur d'asperges, a notamment expliqué comment les protéger du gel. "Certains producteurs mettent un petit tunnel sous les asperges pour avoir une production un peu plus tôt dans la saison. Ça permet de protéger un peu du froid".

Mais quel est le risque concret si les asperges gèlent ? "Si elles gèlent, elles vont flancher tout simplement. On va perdre la récolte du jour même, la récolte des jours à venir. On va devoir couper tout ce qui a subi un dégât avec le gel. Et on va devoir attendre que les asperges repoussent", explique-t-il.

Les producteurs seront donc attentifs durant les deux prochaines nuits. La récolte avait pourtant très bien commencé avec des asperges qui étaient jusqu'ici très précoces.