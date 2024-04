Faillite de l'enseigne Esprit en Belgique: voici la liste des magasins qui vont fermer

Partager:

Face à l'annonce de la fermeture de 15 magasins Esprit en Belgique, les travailleurs sont dépités, malgré des signes avant-coureurs qui laissaient présager la décision de la direction, assure mardi le secrétaire permanent du SETCa, Christophe Bouvier. "Quand ça arrive, c'est toujours un choc. On s'y attendait, mais on espérait le contraire", avance-t-il. Le 26 mars, la marque de vêtements avait notamment annoncé sa faillite et la fermeture de ses magasins détenus en propre en Suisse. À lire aussi 148 travailleurs perdent leur emploi: une célèbre chaîne de prêt-à-porter ferme 15 magasins en Belgique

Le représentant syndical précise qu'aucune action syndicale n'est prévue à ce jour, étant donné qu'aucune négociation n'est possible. La chaîne de vêtements a demandé lundi sa mise en faillite en Belgique dans le cadre d'une "vaste restructuration". "La direction justifie cette décision par le contexte économique mondial avec le succès des boutiques en ligne comme Zalando, Shein, Temu mais aussi l'augmentation du coût de l'énergie", avance M. Bouvier. "Quand on voit que dans certaines galeries, les loyers sont autour de 200.000 euros par mois, il ne faut pas s'étonner non plus", a-t-il encore noté. Les magasins ont fermé définitivement leurs portes lundi, à 17h00. Toutefois, seuls les magasins intégrés sont concernés, précise Christophe Bouvier, ceux gérés par des exploitants indépendants continueront à fonctionner.