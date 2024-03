Faire hériter vos petits-enfants plutôt que vos enfants: voici les règles en la matière

René nous a contactés via le bouton orange "Alertez-nous". Il s'interroge sur son patrimoine et plus particulièrement l'héritage qu'il va laisser. Ses enfants étant déjà bien lancés dans la vie, il se demande s'il ne serait pas préférable de léguer directement ses biens à ses petits-enfants, quand il décédera. Voici les règles en la matière.

L'avantage dans ce mécanisme, c'est que vous ne payez qu'une seule fois les droits de succession. Le bémol, c'est que tout repose sur la renonciation des enfants, qui pourraient finalement changer d'avis après votre décès.

Pour vous assurer qu'une partie de votre héritage ira bel et bien à vos petits-enfants, il est possible de réaliser un testament. Dans ce cas, vous ne dépendez en partie plus de la renonciation de vos enfants. Votre choix est posé par écrit et vous pouvez le modifier au besoin, voire même ajouter des conditions.

Il est aussi possible de faire une donation de votre vivant, mais le site notaire.be met en garde à ce sujet. "Dans tous les cas, que ce soit par testament ou par donation, vos enfants auront toujours droit à leur réserve légale". Cela signifie que vous ne pouvez pas déshériter totalement vos enfants, mais vous pouvez toujours disposer librement d'au minimum la moitié de votre patrimoine.