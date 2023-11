Faire son plein d'essence la nuit coûterait… moins cher: est-ce possible?

Une auditrice qui nous a contactés via le bouton orange Alertez-nous a lu qu'il serait plus avantageux d'aller faire le plein pendant la nuit. Elle se demande si cette information est bien réelle. Et si oui, comment expliquer le phénomène?

Clarifions la situation tout de suite: les prix affichés ne sont pas moins chers la nuit. Ce qui varie, c'est plutôt la façon dont vous faites le plein. En fait, quand il fait plus froid, le carburant s'évapore moins vite. Ainsi, il est un peu plus intéressant d'aller à la station essence la nuit, tôt le matin ou simplement l'hiver.

Si on suit ce résonnement, l'idéal serait donc de faire le plein calmement et la nuit. Mais dans les faits, il ne s'agit que de très maigres économies. On parle de quelques centimes. Se lever en plein milieu de la nuit avec cet objectif en tête n'est peut-être pas idéal, d'autant plus que le simple trajet jusqu'à la station-service vous fera perdre l'éventuel avantage financier.

Le mieux pour payer le moins possible reste encore d'adopter une conduite économique. Rouler moins vite, surveiller la pression des pneus,…