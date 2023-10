Faut-il privilégier l'eau du robinet ou l'eau en bouteille? Nous avons mené l'enquête

Eau du robinet, eau filtrée ou eau en bouteille, tous les goûts sont dans la nature. Chez les consommateurs, les avis divergent: "Si on a des invités, alors on prend des bouteilles, mais sinon, c'est l'eau du robinet pour l'usage quotidien", "L'eau du robinet elle est très bien comme elle est, et puis maintenant, il existe des moyens de la rendre pétillante, etc. Donc il n'y a pas besoin de plus je trouve". Il s'agit donc d'une question de goût, mais aussi de budget. Comptez moins de 10 centimes par litre pour une eau filtrée; moins de 1 centime par litre pour l'eau du robinet et enfin, 20 centimes le litre pour la bouteille d’eau la moins coûteuse en supermarché. Mais au-delà du prix, quelle qualité attendre ? Nous avons posé la question à l’un des plus importants distributeurs d’eau en Wallonie. Dans leur laboratoire, l’eau de 207 communes est analysée quotidiennement.

Chaque année, plus 100.000 analyses sont effectuées. Résultat : l’eau de notre robinet est le produit alimentaire le plus contrôlé de Wallonie. Benoit Moulin, porte-parole de la société wallonne des eaux, explique :"On s'en plaint parfois en disant que l'eau est trop calcaire en Wallonie, mais le calcaire, c'est du calcium et du magnésium, donc d'un point de vue sanitaire, ces minéraux sont présents et ils sont bons pour la santé". Mais du coup, qu’en est-il de l’eau en bouteille ? Les eaux minérales peuvent contenir plus de fer, de calcium ou encore de magnésium. Mais attention, toutes ne conviennent pas à un usage quotidien, il faut vérifier leurs compositions. Alors comment s’y retrouver et que choisir ? On encourage à privilégier la consommation d'eau du robinet

"Diverses études ont montré qu'on peut trouver des polluants aussi bien dans l'eau en bouteille que dans l'eau du robinet. Donc il n'y a pas forcément une eau qui est meilleure à consommer qu'une autre. Par contre, l'eau en bouteille est plus coûteuse et polluante que l'eau du robinet. Raison pour laquelle aujourd'hui, on encourage à privilégier la consommation d'eau du robinet", précise Julie Frère, porte-parole de Test-Achat.



Quant aux filtres, ils retiennent les métaux lourds comme le cuivre et le plomb. Seul problème : certains minéraux comme le calcium sont évincés, ainsi que le chlore. Il faut donc changer régulièrement les filtres pour éviter la prolifération de bactéries.