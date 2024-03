Frédérique se blesse à cause d'un trottoir en mauvais état, contre qui peut-elle porter plainte ?

Il y a quelques jours, Frédérique partait faire ses courses à pied. En empruntant un trottoir en mauvais état, elle a été victime d'une vilaine chute. En cause : un pavé déchaussé. Elle a même dû être opérée de l'épaule. Dans cette situation, peut-elle porter plainte ?

La réponse tient en quelques mots : oui, Frédérique a le droit de porter plainte. Mais faut-il encore savoir contre qui ? Il semble nécessaire de rappeler que les communes demeurent responsables de leurs voiries. Les autorités locales sont obligées de les entretenir grâce à un budget alloué chaque année. Malheureusement, il n'est pas possible de tout réparer. Des trottoirs endommagés et dangereux subsistent donc encore.

En cas de plainte, c'est un tribunal qui sera alors chargé d'estimer si le trottoir présentait une caractéristique anormale ou non, comme un pavé qui dépasse ou un trou. Cependant, Frédérique doit démontrer que le mauvais état du trottoir est responsable de la chute. La preuve demeure un élément indispensable, mais qui pose souvent souci. Il ne s'avère en effet pas toujours évident de l’apporter devant la justice. Le mieux à faire en cas de chute reste d'appeler directement la police qui pourra établir un constat. Parmi les autres bons réflexes, il est également conseillé de vérifier si un témoin vous a vu tomber et n'hésitez pas à prendre l'ensemble des photos nécessaires. Si le tribunal vous donne gain de cause, alors vous serez indemnisé.

Signaler un trottoir dangereux

Alors vous pensez certainement aux pavés abîmés devant chez vous ou au trottoir que vous empruntez quotidiennement pour aller au travail ou faire vos courses... Sachez qu'il est possible, si vous constatez un souci, de signaler ces problèmes via la plateforme Fix My Street aux autorités bruxelloises ou wallonnes.