Gand organise dimanche son premier référendum depuis 1997

Les activistes et le conseil communal de Gand ont élaboré deux questions qui seront posées aux Gantoises et Gantois de plus de 16 ans. Ils pourront se prononcer sur la privatisation de l'immobilier public communal et la création d'une "banque de terrains publics" pour atteindre 40% de logements sociaux.

Gand est confrontée depuis des années à un manque de logements sociaux et à une pénurie sur le marché du logement en général. Selon une étude récente, 20.000 ménages supplémentaires chercheront un logement en ville d'ici 2040, ce qui aggravera la pénurie à près de 6 000 logements.