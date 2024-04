Grève à l'aéroport de Charleroi jeudi: "À la direction, ils ont les oreilles bouchées", lance un permanent syndical

Les revendications

Selon les syndicats, les travailleurs se plaignent d'une surcharge de travail, du nombre de rotations ou encore des horaires. "Il y a un manque complet de dialogue social", conclut Yves Lambot.

Lydia Doloré, agente PMR et déléguée CSC pour les ouvriers de la piste, va également dans ce sens. "La direction ne nous entend pas", dit-elle. "À l'aéroport, on a un problème de flexibilité. Et puis il y a d'autres choses comme la communication qui ne passe pas, le matériel qui n'est plus très bon."