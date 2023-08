Hendrikx et Vercauteren éliminés par la Suède en huitièmes de finale

Daan Hendrikx et Kyan Vercauteren ont été éliminés en huitièmes de finale des championnats d'Europe de beachvolley pour les moins de 20 ans, samedi à Riga en Lettonie. Chez les dames, Youna Coens et Jade Van Deun se sont inclinées au tour précédent.

Hendrikx et Vercauteren, classés 6e tête de série, ont débuté la journée avec succès, en disposant des Norvégiens Adrian Mol et Even Stray Aas (N.12) en barrages, 21-18, 21-19, pour obtenir une place en huitièmes de finale. Le duo s'est néanmoins incliné ensuite contre les Suédois Jacob Hölting Nilsson et Erik Ask (N.7), 21-17, 22-20, et disputera des matches de classement dimanche.

Youna Coens et Jade Van Deun, 24e tête de série, ont quant à elles perdu leur barrage contre les Norvégiennes Julia Moi Tennoy et Sofia Melina Mol (N.23) pour tenter de rejoindre le top-16. Elles ont été battues 13-21, 25-23, 15-13 après avoir mené d'un set. La Grèce d'Eleni Alexoglou et Myrto Paschalaki (N.16) les attend à 9h00 (heure belge) en match de classement.