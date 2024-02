"Il faut investir et réformer": hospitalise-t-on trop en Belgique ? La réponse du directeur médical du CHIREC

Cette semaine, Rendez-vous s'est intéressé au manque d'infirmiers et de généralistes en Belgique. Quel avenir et changements sont à prévoir pour notre système de santé ? Comment mieux gérer les services d'urgences ? Autant de questions qui invitent au débat.

Présent en plateau, l'anesthésiste et Directeur Médical du CHIREC, Gilbert Bejjani, s'est exprimé sur la situation actuelle des hôpitaux en Wallonie et à Bruxelles. Notamment sur le fait qu'on a tendance à trop hospitaliser, chose qui doit changer selon lui.

"(...) En effet, l'hospitalisation de jour en Belgique est encore en deçà de ce qu'il y a dans le restant de l'Europe. (...) On a un système où le manque d'infirmières deviendra bientôt très critique. Donc si on ne peut pas cloner les soignants ou imprimer des billets, il va falloir à un moment réformer. Prenons l'exemple des services d'urgences : est-ce qu'il en faut autant, partout ? Ne peut-on pas faire en sorte que, en concentrant certains services, on organise les choses un peu mieux ? Deuxièmement, l'activité qui est prestée. On sait par exemple qu'une partie d'entre elles pourraient être transférées à la première ligne (les généralistes, NDLR)", explique-t-il.