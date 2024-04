"Il n'est pas stable": construit il y a 50 ans, le tunnel Léonard a besoin de réparations profondes

Les travaux de rénovation du tunnel Léonard ont début en avril 2023 et se termineront au début de l'année prochaine. "Le tunnel a 50 ans. Il a été construit dans les années 70. Ces travaux sont vraiment nécessaires. Il passe environ plus de 100 000 voitures tous les jours, il est utilisé de manière très intensive", indique Anton de Coster, responsable communication de l'agence des routes et de la circulation en région flamande.

Durant les travaux, les ingénieurs se rendent compte que les réparations sont plus importantes que prévu. "Les dalles de béton et les murs latéraux peuvent s'effriter. Le tunnel n'est pas stable. Il faut absolument faire ces travaux", explique Lydia Peeters, ministre flamande de la mobilité.