"Il n'y aura pas de grève demain": un accord trouvé entre syndicalistes et la direction de l'aéroport de Charleroi

Des discussions entre les syndicats et la direction l'aéroport de Charleroi (BSCA) se sont encore tenues ce mercredi "pour tenter de trouver une solution et éviter" la grève prévue jeudi. Selon nos informations, cette réunion a été fructueuse, car un acccord a finalement été trouvé. "Un accord a été trouvé afin de débloquer la situation de demain. Il n'y aura pas de grève demain" annonce Michel Gretzer, permanent CSC Transcom.

"On a pu discuter des points qui posaient problème aux travailleurs. Une réunion est replanifiée vendredi, le préavis d'action court toujours. Notre but c'est bien de trouver des solutions et pas des problèmes. Nous espèrons que vendredi nous pourrons travailler de manière positive", ajoute-t-il.