Il y a 200 producteurs de GIN en Belgique ! "C'est facile", selon Marc-Edouard, qui en produit 5.000 bouteilles par an

Depuis quelques années, la fièvre du gin s’est emparée des consommateurs belges. Il en existe plus de 200 marques en Belgique. Tout le monde se met à produire cet alcool, y compris les brasseries, dans le but de se diversifier.

La Belgique compte aujourd'hui plus de 200 marques de Gin. Pour 80 à 90% des producteurs, cela reste un hobby, mais pour certaines brasseries, c'est un moyen de se diversifier. C'est le cas de Marc-Edouard Humblet: pendant la crise sanitaire, il récupère des litres de bière invendus et les distille pour en faire du gin. Trois ans plus tard, il en produit 4 à 5 milles bouteilles, chaque année.

D'après Marc-Edouard, la folie du gin s'explique par le côté universel de ce dernier: "C'est vraiment un produit de consommation assez large qui touche beaucoup de monde, qui plaît." Toutefois, il estime que la tendance est en train de se stabiliser, "on pense que ça ne va pas continuer à augmenter".

Un gin belge parmi les 15 meilleurs

Le gin belge reste très apprécié. En témoigne la belle histoire du Gin de Namur, qui fait aujourd'hui partie des 15 meilleurs gins internationaux. Les créateurs de la marque n'avaient pourtant pas une telle ambition au départ: "Nous, c'était plutôt un petit projet entre amis. Et puis, on avait prévu de vendre peu de bouteilles. Finalement, ça a explosé. Et on en est là, aujourd'hui, à avoir quitté notre boulot pour faire ça à 100%", raconte Massimo Pira, cofondateur du Gin de Namur.