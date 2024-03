"Ils n'iront pas à la ferme comme prévu": face à la hausse des prix des voyages en cars, certaines écoles ne peuvent plus faire de sorties

Véronik Reuter, institutrice maternelle, déplore cette situation. "(...) Nous avons envie de partir régulièrement sortir de l'école pour aller visiter des tas de choses qui rentrent dans un projet pédagogique et malheureusement, nous ne savons jamais partir parce que le prix des cars est beaucoup trop élevé. Les parents travaillent, on ne peut plus compter sur eux. Et donc automatiquement on n'a que la possibilité du car et c'est devenu tout à fait inaccessible".

Elle explique également, à titre d'exemple, qu'un trajet Liège-Embourg coûte 450 euros. Résultat : "Ils n'iront pas à la ferme comme prévu, (...) parce que c'est inaccessible et donc on amènera deux poules en classe, mais on n'amènera pas de vaches", témoigne-t-elle. Face à cette situation, elle aimerait que les autocaristes fassent un petit pas pour les écoles, "pour aider ces enfants à sortir des murs".

Du côté des opérateurs, la situation est également chaotique. Trouver une date de disponible est devenu un véritable casse-tête. Bruno Dierickx, Directeur générale de Voyages Léonard, explique : "On peut l'expliquer d'une double manière. D'une part, la demande a augmenté, mais d'autre part, l'offre a diminué. On a moins de véhicules, parce qu'on a dû en vendre quinze pendant le Covid, et on en a racheté 5 nouveaux. En termes de chauffeurs, on en a sept de plus depuis la fin du Covid. Mais ça ne suffit pas pour faire face à cette demande croissante".