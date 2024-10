Info trafic: attention si vous partez à la mer ce vendredi matin, voici l'état des routes

07h09

Accident en direction de la mer

Attention si vous vous apprêtez à partir pour la mer ce matin, un accident s'est produit à Erpe-Mere. Pour le moment vous perdez un peu moins de 10 minutes sur votre temps de parcours mais les files pourraient s'allonger.

Sur le ring intérieur de Bruxelles, on compte actuellement un ralentissement de 10 minutes entre Strombeek Bever et Machelen. Et plus loin entre Wezembeek-Oppem et Tervueren, c'est également 10 minutes que vous devez ajouter en direction de Waterloo.

Sur le ring extérieur de Bruxelles, ralentissement de 10 min également entre Grand-Bigard et Anderlecht, en direction de Haut-Ittre.