"C'étaient des images de guerre": Chantal et d'autres victimes des inondations en 2021 témoignent dans un livre poignant

Plus de trois ans après les inondations qui ont marqué la Wallonie, un livre vient d'être publié à Rochefort, l'une des communes les plus touchées à l'époque. Un ouvrage qui rassemble les témoignages de sinistrés, mais aussi de bénévoles venus les aider. À la base, c'était un travail de mémoire. Au final, ce projet s'est aussi avéré thérapeutique.

Dans la nuit du 14 au 15 juillet 2021, Lhomme et la Wamme sortent de leur lit et balayent tout sur leur passage. Rue de Lallum à Jemelle, plus de trois ans après les inondations, Malou se souvient, elle avait trouvé refuge à l'étage de sa maison. "J'entendais les meubles qui s'entrechoquaient. Je me disais, qu'est-ce que je vais retrouver en bas ? Ce questionnement, quelle va être ma vie après ?"

Une image de guerre, c'était vraiment ça

Dans le livre Terre d'eau, elle raconte ses 48 heures coupées du monde. "Je me sens bien seule cette nuit, constatant aussi que mon téléphone ne fonctionne plus. Il n'y a plus de contact possible avec le monde extérieur maintenant, plus que déluges autour de moi".