Info trafic: comment se portent nos routes en ce mercredi matin?

Pas encore de files au niveau du Carrefour Léonard si vous venez de Namur et 5 minutes de perdues dans les travaux entre Daussoulx et l'Aire d'Aische-en-Refail.

- 5 minutes sur la fin de l'E40 Liège - Bruxelles entre Everberg et Woluwé-Saint-Etienne

- 5 minutes supplémentaires sur l'E429 Tournai-Bruxelles entre Tubize et Halle

- 8 minutes sur l'E19 Anvers-Bruxelles entre le Parking de Peutie et Machelen

- 15 minutes à ajouter à votre temps de parcours sur le ring intérieur entre Expo et Machelen vers Zaventem

Les premières files autour et vers Bruxelles sont déjà au rendez-vous avec :

06h29

Ralentissements légéers

Les premiers ralentissements encore très légers sont constatés sur le ring intérieur de Bruxelles entre Strombeek-Bever et Machelen en direction de Zaventem (+7 min).

A Bruxelles, un chantier mobile est signalé sur l'E40 en berme centrale et en bande d'arrêt d'urgence en direction de Liège et ce entre le complexe Reyers et Evere.