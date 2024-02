La guerre en Ukraine peut-elle s'étendre au-delà de ses frontières? "Oui, c'est possible", selon Theo Francken

C'est avec cette casquette-là qu'il a répondu aux questions de Martin Buxant sur le conflit à l'Est de l'Europe. Certains craignent que les ambitions de Vladimir Poutine aillent au-delà de sa voisine ukrainienne. Y a-t-il une probabilité que la guerre en Ukraine s'étende au-delà? "Oui, c'est possible", a lâché sans hésitation Theo Francken sur Bel RTL matin.

On connaît Theo Francken dans son rôle de député fédéral, mais le membre du parti nationaliste N-VA est également vice-président de l'assemblée parlementaire de l'OTAN, un Parlement au sein duquel la sécurité internationale et géopolitique est discutée.

Avant de nuancer: "Mais pour l'instant, non. Cela dépend de nos positions et de nos renforcements côté Est", a estimé le député.

Ce dernier a cependant dressé un bilan dans lequel la coalition internationale a su faire barrage et montrer ses efforts auprès de la Russie. "Quand la guerre a commencé il y a deux ans avec l'invasion brutale de Poutine, nous avions à ce moment-là déployé 40.000 personnes à l'Est. Aujourd'hui, ce sont déjà 300.000 personnes qui ont été mobilisées."

Mais cela ne suffirait pas, selon Theo Francken. Il faut toujours et "encore plus renforcer le côté Est". "Parce qu'il est important de dire à Poutine et aux autres autocrates dans le monde entier 'Il ne faut pas venir chez nous car nous aussi, on va attaquer '."