Des précipitations "abondantes" sont prévues: une alerte jaune à la pluie cet après-midi dans le sud du pays

Les cumuls sur 24 heures pourraient se situer entre 10 et 20 mm sur le centre et le nord du pays, et entre 20 et 40 mm au sud du sillon Sambre et Meuse, voire (très) localement plus. Sur l'ensemble de l'évènement (de mercredi midi à jeudi en soirée), les cumuls pourraient se situer entre 15 et 25 mm en plaine, et entre 25 et 40 mm au sud du sillon Sambre et Meuse, voire entre 40 et 60 mm sur le versant sud de l'Ardenne (région du bassin de la Semois).

Ces prévisions seront affinées avec l'arrivée des résultats des modèles à mailles fines. Plus d'informations au sujet des voies navigables sur hydrometrie.wallonie.be (Wallonie) et waterinfo.be(Flandre).

De ce fait, une alerte jaune sera placée de 15 heures ce mercredi à jeudi 23 heures.