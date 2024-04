Info trafic: quel est l'état de la circulation ce mercredi?

Enfin, 7 minutes de ralentissements en extérieur cette fois. Entre Grand-Bigard et Anderlecht, en direction de Beersel.

15 minutes de perdues également au nord de Bruxelles, toujours en ring intérieur. C'est entre Expo et Machelen, direction Zaventem.

Le point noir c'est encore et toujours le chantier du tunnel Léonard qui vous fait perdre 15 minutes entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras, en direction de Waterloo.

5 minutes sur l'E40 entre le parking d'Everberg et l'échangeur de Woluwe-Saint-Etienne.

Enfin, on vous rappelle que le tunnel Reyers est fermé aujourd'hui en direction du centre de Bruxelles, en raison d'un sommet européen.

Sur l'E429 au sud de Bruxelles, 6 minutes à ajouter sur votre temps de parcours entre Tubize et la chaussée de Mons, en direction du ring.

Entre Wezembeek-Oppem et le tunnel des 4 bras de Tervuren, direction Waterloo.

Et puis plus loin, toujours sur ce ring intérieur, c'est 15 minutes de perdues, à l'approche du chantier de Léonard.

Ça commence à ralentir sur le ring de Bruxelles. Vous perdez actuellement 4 minutes en intérieur entre Grand-Bigard et Jette, en direction de Strombeek-Bever. Strombeek-Bever où vous ralentissez de nouveau 7 minutes jusqu'à Machelen, en direction de Zaventem.

06h11

Pas d'incident particulier ce matin

Bonne nouvelle, puisqu'il n'y a absolument aucun incident particulier à signaler sur le réseau routier à cette heure-ci. Vous ralentissez juste déjà légèrement, comme chaque jour, à l'approche du tunnel des quatre bras de Tervuren, depuis Wezembeek-Oppem, en direction de Waterloo. Mais rien de bien méchant...

Et puis on vous rappelle qu'un sommet européen risque de perturber la circulation aujourd'hui et demain à Bruxelles. Le quartier Schuman est fermé, ainsi que le tunnel Reyers en direction du centre.